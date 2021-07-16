محمود قطاط "جائزة الكويت للاداب والفنون تتويج لمسيرة عقود من العمل في مجالي البحث والتدريس"

اكد الدكتور محمود قطاط المتحصل مؤخرا على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في جزئها المتعلق بالفنون والاداب " الاهمية الاعتبارية للجائزة لكونها تتويج لمسيرة عقود من العمل المتواصل في مجالي البحث والتدريس وتكريم لمجمل اعماله البحثية في الموسيقى والعلوم الموسيقية والحضارة العربية الاسلامية ".واعتبر محمود قطاط في تصريح ل/وات/ اليوم الخميس "ان اسهاماته العلمية والبحثية التي تضمنتها اصداراته المتعددة ومقالاته العلمية في اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية والحضارة العربية الاسلامية كانت دافعا مهما للمشرفين على جوائز الكويت العلمية ليكون ضمن كوكبة الباحثين العرب الذين طبعوا الساحة العربية ببحوثهم القيمة كل في اختصاصه".ويعد محمود قطاط احد اهم الباحثين والمختصين في العلوم الموسيقية وهو المدير المؤسس للمعهد العالي للموسيقى في تونس الى جانب كونه عضوا بالمجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت الحكمة" واستاذا متميزا بالجامعة التونسية وقد حظي بجائز الاداب والفنون الكويتية بعنوان سنة 2020 بعد ان قدم منجزا بحثيا هاما في مجال التراث الموسيقي العربي الاسلامي.ويشار الى ان الدكتور محمود قطاط تحصل على جائزة الكويت للاداب والفنون مناصفة مع العراقية ندى .محسن شبوط بعد ان قدم منجزا بحثيا في مجالات التراث الموسيقي العربي الاسلاميوبخصوص جائزة الكويت فقد وقع انشاؤها سنة 1979 وتعمل على تكريم الباحثين الكويتيين والعرب في مجالات العلوم الاساسية والعلوم التطبيقية والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والفنون والاداب والتراث العلمي والاسلامي .