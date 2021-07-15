سوسة: منع التنقل من وإلى ولاية سوسة خلال عطلة عيد الأضحى

وات -

أعلنت والية سوسة، رجاء الطرابلسي، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، عن قرار منع التنقل من وإلى ولاية سوسة منعا باتا على جميع المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.واستثنت الوالية، في ذات البلاغ، الذي تلقت (وات) نسخة منه، بعض الحالات المحدودة، كأنشطة التزود بالمواد الحيوية، والحالات الاستثنائية شريطة الاستظهار بتراخيص تنقل في الغرض.ويندرج هذا القرار، في إطار مجابهة تفشي وانتشار فيروس "كورونا"، ومن أجل كسر حلقة العدوى لاسيما بعد تدهور الحالة الوبائية بالجهة، وكذلك تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والقاضي بمنع التنقل بين الولايات من 8 الى غاية 31 جويلية 2021.وقد سجّلت ولاية سوسة، أمس الاربعاء، 10 حالات وفاة و524 إصابة جديدة، بما رفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس التاجي الى 1011 وفاة، وعدد الإصابات الجملية بالفيروس الى 37162 إصابة مؤكدة، علما وأن كافة معتمديات الجهة تعيش على وقع حجر صحي موجه لمدة 10 أيام بداية من يوم الاحد 11 جويلية الى غاية يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري.وقد تقرر في هذا الاطار، منع الجولان من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من والى ولاية سوسة بداية من يوم 8 جويلية الى غاية يوم 31 من نفس الشهر، مع استثناء بعض الحالات المحدودة، كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية، ومراعاة التنقل في اطار الاختبارات الوطنية.وتقرر، أيضا، رفع الكراسي، ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء، ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وكافة التظاهرات بأنواعها، وذلك الى جانب غلق قاعات الافراح وقاعات الرياضة والحمامات العمومية والخاصة.