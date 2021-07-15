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قيمة المقابيض الديوانية بلغت 4157 مليون دينار إلى حدود شهر جوان 2021 (الإدارة العامة للديوانة)

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 15:15 قراءة: 0 د, 27 ث
بلغت قيمة المقابيض الديوانية إلى حدود شهر جوان 2021، 4157 مليون دينار، تم ضخها بخزينة الدولة التونسية، محققة ارتفاعا ايجابيا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق بلاغ صادر الخميس عن الإدارة العامة للديوانة.


وأفادت الديوانة في هذا الصدد، أنها قامت منذ بداية السنة الحالية بإرساء وتنفيذ خطة عمل بالتزامن مع تواصل أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 وتداعياته الإقتصادية، كما انخرط أعوان وضباط المصالح الديوانية بمختلف المواقع في تنفيذ آليات العمل اللازمة.


كما ارتفعت، وفق ذات المصدر، نسبة استخلاص الخطايا الديوانية ب128بالمائة، مدركة 6ر78 مليون دينار خلال النصف الأول لسنة 2021.






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