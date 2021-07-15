المغرب يرسل طائرتين عسكريتين لتركيز مستشفى ميداني في تونس لمواجهة كوفيد-19







حلت، صباح اليوم الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي طائرتان عسكريتان مغربيتان في إطار جسر جوي مغربي لتركيز مستشفى ميداني لمعاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.وتندرج هذه المبادرة في إطار معاضدة جهود الدولة التونسية من أجل مكافحة انشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار علاقات التضامن بين تونس والمغرب، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".