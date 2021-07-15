   Abdelhalim - حاول تفتكرني  

المغرب يرسل طائرتين عسكريتين لتركيز مستشفى ميداني في تونس لمواجهة كوفيد-19

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 16:53 قراءة: 0 د, 21 ث
حلت، صباح اليوم الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي طائرتان عسكريتان مغربيتان في إطار جسر جوي مغربي لتركيز مستشفى ميداني لمعاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.





وتندرج هذه المبادرة في إطار معاضدة جهود الدولة التونسية من أجل مكافحة انشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار علاقات التضامن بين تونس والمغرب، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229280



En continu

Toutes les news
.

الخميس 15 جويلية 2021|5 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:40 16:16 12:32 05:12 03:25
28°
 30° % 32 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
30°-2231°-2331°-2431°-2432°-24
  • Avoirs en devises
    21735,3

  • (14 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,32115 DT        1$ =2,81634 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juill)   2149,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة