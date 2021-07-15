وزير الدفاع يشرف على إنطلاق حملة التلقيح المشتركة بين وزارتي الدفاع والصحة بمعتمدية الروحية بسليانة

وات -

إنطلقت اليوم الخميس، حملة التلقيح المشتركة بين مصالح الصحة العسكرية ومصالح الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، بمعتمدية الروحية، بعد ان كانت إنطلاقت يوم الإثنين المنقضي بمعتمدية كسرى.ولدى اشرافه على انطلاق حملة التلقيح، عبر وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي في تصريح ل (وات)، عن اعتزاز المؤسسة العسكرية بمعاضدة المجهودات الجبارة لوزارة الصحة في عمليات التلقيح، وفق ما جاء في الفصل 18 من الدستور.وذكّر بأن حملة التلقيح كانت إنطلقت بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي الصحة والدفاع الوطني، حيث تم التركيز على الأرياف والمناطق النائية مع إعطاء الأولوية للمتقدمين في السن والمصابين بالأمراض المزمنة.وبين أنه سيتم تعميم التلقيح بصفة تدريجية، مع إحترام شرط الأولوية المتعلقة بالسن (أكثر من 50 سنة)، مضيفا أنه من المنتظر مسح كامل الولاية شيئا فيشيئا في حدود كميات التلاقيح المتوفرة، خاصة بعد وصول كميات هامة من التلاقيح بما سيسرع في حملة التلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من متساكني ولاية سليانة.وصرح من جهة أخرى، بأن عملية التطعيم في صفوف وحدات الجيش الوطني لا تزال متواصلة، مع منح الأولوية لوحدات الجيش المتواجدة بالمناطق الحدودية والحساسة، مشيرا الى أن نسبة التغطية بالتلقيح لا تزال غير متقدمة في صفوف الجيش الوطني، في إنتظار تطورها حسب الاولويات وقدوم التلاقيح.وأشاد بدور وسائل الإعلام في تغطية حملات التلقيح بالجهات عبر الفرق المتنقلة، دعيا إياها الى مواصلة القيام بحملات التحسيس والتوعية في صفوف المواطنين وحثهم على الإقبال على التلقيح.من ناحيته، كشف الطبيب العميد رياض العلاني، أنه تم تطعيم 1300 شخصا في كسرى (غير مسجلين وخارج مناطق العمران) مشيرا إلى أنه تم التخفيض في سن التلقيح إلى ما فوق 50 سنة (بعد أن كانت ما فوق 60 سنة)، وذلك بترخيص إستثنائي من وزارة الصحة بالنسبة الى الفرق المتنقلة فقط.وأدى وزير الدفاع بالمناسبة رفقة والي سليانة والمدير الجهوي للصحة، زيارة الى مركزي التلقيح المتنقلين بفندق دبيش (مدرسة إبتدائية) ومستوصف بوعجيلة، ومركز التلقيح القار بالمستشفى المحلي بالروحية.يشار الى أنه تم الاتفاق على تطعيم متساكني معتمديات العروسة والروحية وكسرى، ممن تفوق أعمارهم 50 سنة، نظرا لضعف نسبتي التسجيل والتلقيح بهاته المعتمديات.