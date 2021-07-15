قابس : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية تقضي بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس بلدية مطماطة الجديدة بخصوص فتح المقاهي والمطاعم في فترة الحجر الصحي الشامل

وات -

أذنت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية في قابس في قرار أصدرته أمس الاربعاء بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس بلدية مطماطة الجديدة عدد 808 بتاريخ 12 جويلية والمتضمّن السماح لاصحاب المقاهي والمطاعم بفتح محلاتهم من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الثامنة ليلا مع منع استعمال الطاولات والكراسي والاقتصار على الخدمات السريعة بداية من يوم 13 جويلية والى 25 جويلية 2021 وذلك الى حين البتّ في مطلب توقيف التنفيذ.وكان والي قابس وحسب ما جاء في حيثيات هذا القرار الذي تحصل مراسل (وات ) على نسخة منه قد تقدم بمطلب الى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية بقابس طلب فيه الاذن بتوقيف تنفيذ قرار رئيس بلدية مطماطة الجديدة بالاستناد الى أن القرار المطعون فيه قد خالف قرار اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2021 والمتضمن اقرار غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم طيلة مدة الحجر الصحي الشامل ببلديتي مطماطة الجديدة ووذرف من 12 الى 25 جويلية 2021 .ورأت هيئة المحكمة ان القاضي الاداري واعتبارا لحالة الخطر الداهم الذي يهدّد حياة الافراد وسلامتهم مطالب باعتباره حكما بين طرفي النزاع وضامنا للحقوق والحريات باتخاذ ما يجيزه التشريع من قرارات استعجالية ناجعة لحفظ حقوق المواطنين خاصة متى تعلّق الأمر بالموازنة بين حرية الصناعة والتجارة من جهة والحق في الحياة والصحة من جهة اخرى.وبيّنت هيئة المحكمة ان تنفيذ القرار موضوع النزاع ولو لأيام معدودة من شأنه ان يلحق ضررا فوريا بالمواطنين ويهدّد المصلحة العامة خاصة في ظل خطورة الوضع الصحي بالبلاد وبالتحديد في منطقة مطماطة الجديدة مستخلصة بذلك الى انه لا مناص والحالة ما سبق من الاذن بتأجيل تنفيذ قرار رئيس بلدية مطماطة الجديدة عدد 808 بتاريخ 12 جويلية 2021.