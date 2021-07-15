نوفل السمراني: كمية الأوكسيجين المستهلكة في المستشفيات العمومية تضاعفت ست مرات بعد تفشي كورونا والحل في كسر حلقة العدوى

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أكد مدير عام الهياكل الصحية نوفل السمراني، اليوم الخميس، أن كمية الأوكسيجين المستهلكةفي المستشفيات العمومية تضاعفت ست مرات بعد تفشي آفة كورونا مشددا في هذا الخصوص على ضرورة كسر حلقة العدوى لتجاوز الوضع الراهنوبين نوفل السمراني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن وزارة الصحة تبذل مجهودات خارقة لتوفير كميات الأوكسيجينو أسرة الانعاش الكافية لافتا الى أن هذه المجهودات من الممكن أن تضيع سدى اذا ما قابلها تواصل استهتار المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأعرب السمراني في هذا الخصوص عن استنكاره لما لاحظه من تواصل تنظيم حفلات الزواج والنجاح في هذه الفترة الصعبة والحرجة على جميع مكونات قطاع الصحة في البلادولفت السمراني الى أن كمية الأوكسيجين المستهلكة في المستشفيات العمومية أصبحت تفوق 180 ألف لتر في اليوم الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 30 ألف لتر يوميا قبل ظهور الجائحة كورونا، كما أن عدد أسرة الإنعاش في القطاع العام ارتفع من 95 سريرا إلى 500 حاليا، كما ارتفع عدد الأسرة المزودة بأجهزة تنفس صناعية من 450 سريرا إلى ثلاثة آلافيذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بلاغها اليومي حول تطور الحالة الوبائية بالبلاد ان تم تسجيل يوم الأربعاء 13 جويلية الجاري 194 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للوفايات في تونس منذ ظهور الوباء 16 ألفا و845 حالة.