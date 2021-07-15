بن عروس : تواصل العمل من اجل استكمال تجهيز المستشفى الميداني

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يتواصل العمل حثيثا بالمستشفى الميداني المقدّم هبة من دولة قطر ، من قبل جميع الفرق العاملة وذلك من اجل الانتهاء في اقرب وقت ممكن من إتمام عمليات الربط بأنظمة التزود بالاوكسيجين وتركيز الأجهزة الطبية وضبط جداول العمل الميداني وتنظيم عمليات المناوبة من قبل الإطارات الصحية التي ستتولى الإشراف عليه .ويتكون المستشفى الميداني الذي يمتد على 1200 متر مربع من فضاء لإيواء المرضى بطاقة استيعاب تقدر بـ200 سرير مجهّزة بالات اوكسيجين وعددا من أسرّة الإنعاش ومعدات طبية مختلفة متنقلة وثابتة و صيدلية متكاملة للأدوية المطلوبة في معالجة مثل هذه الحالات.ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة ببن عروس لـ(وات) المنصف الهواني فمن المتوقع الانتهاء من عمليات التجهيز والربط مع اواسط الأسبوع المقبل وضبط الموارد البشرية التي ستؤمن استمرارية العمل به ليتم المرور مباشرة بعدها إلى استقبال المرضى و تقديم الإحاطة الطبية لهم .ووفق التوقعات الأولية يتطلب استمرار العمل بهذا المستشفى توفير موارد بشرية في حدود 100 منتدب يتوزعون بين عملة وممرضين وإطارات طبية وشبه طبية وفنيين .ويجري التنسيق مع وزارة الصحة وفق نفس المصدر لضبط هذه الاحتياجات وتحديد جداول المناوبة مع الفريق الصحي العامل بالأقسام المعنية باستقبال وإيواء مرضى " كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي الياسمينات .من جهته أوضح مدير المستشفى الجهوي الياسمينات ابراهيم الضوافلي أن الإشكال الأساسي المتبقّي للبدء في استغلال المستشفى الميداني هو الربط مع شبكة السوائل الطبية أمام النقص الحاصل في توفّر هذه المواد في ظلّ شدّة الطلب عليه من قبل كل المؤسسات الاستشفائية في كامل تراب الجمهورية وبلوغ الشركات المصنّعة حدود إنتاجها القصوى .وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي زار أول أمس الثلاثاء رفقة سفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي المستشفى الميداني الذي تم تركيزه بمحاذاة المستشفى الجهوي الياسمينات حيث اطّلعا على نسق الأشغال والجهود المبذولة لتجهيزه .