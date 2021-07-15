شبيبة القيروان: فاتح العلويني رئيسا للهيئة التسييرية الانتقالية الجديدة

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أعلنت الشبيبة الرياضية القيروانية، اليوم الخميس، عن تولي فاتح العلويني رئاسة الهيئة التسييرية الانتقالية الجديدة الى حين تحسن الوضع الصحي وتحديد موعد اقامة الجلسة العامة الانتخابية.وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت في الغرض تحت إشراف والي القيروان محمد بورقيبة، وبحضور كافة الأطراف المعنية، من أجل ضمان استمرارية تسيير مهام الشبيبة الرياضية القيروانية، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لفريق الاغالبة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وكانت هيئة تسييرية برئاسة مراد القداح تشرف على ادارة شؤون الجمعية.كما تجدر الاشارة الى ان الجلسة العامة الانتخابية كانت مقررة يوم 20 جوان الماضي لكن وقع تاجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.وكانت اللجنة المستقلة لانتخابات شبيبة القيروان اعلنت في شهر جوان الماضي عن قبولها للقائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات برئاسة البشير الاحمر.وضمت هذه القائمة، علاوة على البشير الاحمر، محمد السامي الزيتوني كنائب رئيس وعبد الرزاق طراد وسليم بشير ووجيه العلويني واحمد النقازي وانيس العلاني وعادل شعبان وفاروق فيالة ومحمد الوسلاتي واكرم الهرقام وجوهر ابراهيم (اعضاء).