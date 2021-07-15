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إتمام بنجاح عملية بيع شركة "ألفا فورد"(الكرامة القابضة)

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 20 ث
أعلنت شركة الكرامة القابضة للتو، عن إتمامها بنجاح عملية بيع شركة "ألفا فورد" ، الوكيل والموزع لسيارات علامة فورد التجارية في تونس.

وجاء في بلاغ نشر على موقع الكرامة القابضة أنه "بعد رفع سابقة الشروط ، في نهاية جوان 2021 ، أصبح مجمع الشركات التونسية البرتغالية بن جماعة كايتون المالك الجديد".


وتمت عملية البيع بالتنسيق مع الشركة المصنعة "فورد موتور كونبني" وبمساعدة شركة التجاري للتمويل تونس .

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