إتمام بنجاح عملية بيع شركة "ألفا فورد"(الكرامة القابضة)

أعلنت شركة الكرامة القابضة للتو، عن إتمامها بنجاح عملية بيع شركة "ألفا فورد" ، الوكيل والموزع لسيارات علامة فورد التجارية في تونس.وجاء في بلاغ نشر على موقع الكرامة القابضة أنه "بعد رفع سابقة الشروط ، في نهاية جوان 2021 ، أصبح مجمع الشركات التونسية البرتغالية بن جماعة كايتون المالك الجديد".وتمت عملية البيع بالتنسيق مع الشركة المصنعة "فورد موتور كونبني" وبمساعدة شركة التجاري للتمويل تونس .