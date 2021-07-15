انس جابر تتبرع بوحدة انعاش متكاملة و3 اسرة انعاش و7 مكثف اكسجين

وات -

افادت لاعب التنس المتلقة انس جابر في فيديو مسجل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان المضرب الذي وضعته للبيع في المزاد العلني للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا بتونس بلغت عائداته 35 الف دينار معلنة انها قامت ايضا ببيع مضرب ثان بقيمة 40 الف دينار.واوضحت انه تم تخصيص هذه العائدات لاقتناء وحدة انعاش متكاملة و3 اسرة انعاش و7 اجهزة مكثف اكسجين (10ل) سيتم توزيعها على المستشفيات مبينة انها ستوفر من مالها الخاص معدات طبية اخرى.وتقدمت البطلة التونسية بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الحركة التضامنية في هذا الظرف الصحي الصعب التي تعيشه تونس.وكانت جابر وضعت مضربها للبيع في المزاد العلني يوم الاثنين بمبلغ اولي قدر ب2000 دينار مساهمة منها في المجهودات المبذولة في التصدي لجائحة كورونا.