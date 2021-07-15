الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 15 جويلية

وات -



قفصة : رصد 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات الى 600

جندوبة : أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس "الكورونا" وعدد المقيمين بأقسام الكوفيد

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 600 وذلك بتسجيل 3حالات وفاة جديدة الى حدود يوم 13 جويلية، وفق ما ذكرته الادارة الجهوية للصحة بالجهة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.وكشفت إدارة الصحّة بقفصة امس الاربعاء انه تم رصد 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء دفعة من التحاليل ل437 شخصا لمخالطين لمصابين آخرين أومن المُشتبه بإلتقاطهم لعدوى الفيروس.ويبلغ عدد الأشخاص المّصابين بفيروس كورونا بولاية قفصة ومن الذين لازالوا حاملين للفيروس 1059 شخصا حسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 إلى غاية يوم 13 جويلية بلغ 9725 شخصا في ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 600 شخص، وتعافى8066 شخصا .توفّي أوّل أمس الثلاثاء في ولاية جندوبة أربعة أشخاص بسبب اصابتهم بفيروس الكورونا وأصيب 414 شخصا جديدا في أعلى حصيلة سجّلت في الجهة منذ بداية الجائحة.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للمتوفين بسبب هذا الفيروس الى 419 شخصا عشرة منهم توفوا خارج ارض الوطن فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات ولذات الفترة الى 10889.وسجّلت اقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة هي الأخرى اعلى حصيلة في عدد المقيمين الذي فاق 128 مصابا.ويأتي تسجيل هذه الإصابات الجديدة بعد ان رفّعت الإدارة الجهوية للصحة بالجهة في عدد التحاليل المخبرية التي انتقلت من معدّل مائة تحليل في اليوم قبل شهر ماي المنقضي الى ما يفوق 500 تحليل يوميا بلغ أقصاه أوّل أمس الثلاثاء 1240 تحليلا دون اعتبار للتحاليل السريعة التي تقوم بها الصيدليات الخاصة وعيادات الأطباء الخواص ومخابر التحاليل الخاصة أيضا.ومنذ شهر جوان تعيش ولاية جندوبة على نسق تصاعدي في عدد الإصابات والوفيات بعد ان تجاوز معدل العدوى فيها 800 إصابة لكل مائة الف ساكن وهو الامر الذي استوجب في 25 جوان المنقضي إقرار الحجر الصحي الموجّه في خمس معتمديات والتي شملت كل من معتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان وعين دراهم ووادي مليز وجندوبة قبل ان تتخذ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في 5 جويلية الجاري قرارا يقضي بالحجر الصحي الشامل لكافة معتمديات الولاية لمدة عشرة أيام قبل ان يتم عشية يوم امس الأربعاء التمديد فيه الى غاية 31 من الشهر الجاري بسبب ما استوجبه الوضع الوبائي الذي وصفته المديرة الجهوية للصحة بجندوبة كوثر النهدي بالخطير والخطير جدا مع تعديله بما يسمح لأصحاب المقاهي بالعمل دون طاولات وكراس ولدور العبادة بالفتح فقط خلال صلوات الصبح والظهر والعصر دون سواها مع منع صلاة الجمعة وعيد الأضحى.مولدي