   Om Kalthoum - كوكتيل  

مدنين: معبر راس جدير يؤمن عودة الليبيين العالقين بتونس شرط استظهارهم بتحليل سلبي لفيروس "كورونا"

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 17:19 قراءة: 1 د, 1 ث
وات - تتواصل بمعبر رأس جدير من ولاية مدنين، عملية تأمين عودة اللّيبيين العالقين في تونس، بعد فترة انتظار تواصلت لـ3 أيام، على خلفيّة قرار الحكومة اللّيبية غلق معابرها البريّة والجويّة مع تونس للتوقّي من فيروس "كورونا"، شرط استظهار كل شخص بتحليل "بي سي آر" سلبي من المخابر المعتمدة من القنصليّة العامة الليبية بتونس ومؤشر عليه من قبلها، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن معبر رأس جدير سيعود الى الغلق منتصف ليلة الجمعة، كموعد حددته القنصلية العامة في بيانها الذي وجهته للعالقين في التراب التونسي، حتى يُتمّوا في أسرع الآجال عملية إجراء التحليل والالتحاق بالمعبر.


وسيسمح بالعودة للذين وردت تحاليلهم سلبية، أما من ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" بعد إجرائهم للتحليل، فلا يسمح لهم بالعودة، حيث وضعت على ذمتهم وحدة سياحية بجزيرة جربة للبقاء مدة العزل الصحي الاجباري، وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عن القنصلية العامة.

يذكر أن دخول قرار غلق الحكومة الليبية معابرها مع تونس حيز التنفيذ، وضع عددا كبيرا من الليبيين في حالة صعبة، خاصة وأنه جاء فجئيا، ما جعل العديد منهم عالقا لأيام في معبر رأس جدير على الحدود التونسية وعلى طول الطريق الرابطة بين المعبر ومدينة بن قردان، ما خلق حالة من الاحتقان والتذمر، خاصة مع وجود مرضى وعائلات ومسنين من بينهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229238



En continu

Toutes les news
.
.

الأربعاء 14 جويلية 2021|4 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:24
27°
 29° % 36 :الرطــوبة
تونــس 23°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2331°-2231°-2331°-2431°-24
  • Avoirs en devises
    21735,3

  • (14 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,32115 DT        1$ =2,81634 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juill)   2149,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة