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أكد السبّاح التونسي أسامة الملولي أنّه سيسعى جاهدا لتشريف الراية الوطنية في أولمبياد طوكيو رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها وفي مقدمتها غياب الدعم الرسمي للقيام بتدريباته وتنفيذ برنامجه الإعدادي.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، على هامش لقاء اعلامي، أنّ التأهل للأولمبياد للمرة السادسة على التوالي، بعد دورة سيدني 2000 وأثينا 2004 وبيكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جينيرو 2016، يعد في حد ذاته انجازا.وبيّن أنّه سيخوض منافسات السباق الاولمبي 10 كلم في المياه الحرة يوم 5 اوت القادم بكل ثقة في النفس وأنّه سيدافع عن حظوظه للصعود على منصة التتويج لافتا النظر أنّ هدفه خلال هذه المشاركة هو الثبات في المراتب الـ 20 الأولى عالميا.وكشف الملولي للحضور الصحفي بمناسبة إبرام عقد شراكة مع احدى المؤسسات الخاصة لدعم تحضيراته للمشاركة الأولمبية السادسة أنّه يعيش في ظروف صعبة وصفها ب"التعيسة"، أثرت على سير استعداداته، بسبب مشاكل الدعم العالقة مع الجامعة التونسية للسباحة ووزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، الأمر الذي دفعه الى التوجه الى رعاة آخرين، مشدّدا أنّ أصل الخلاف مع سلط الاشراف هو طريقة التعامل مع بطل أولمبي طالما شرّف تونس في العديد من المرات.وأعرب الملولي أنّه تعرّض منذ سنة 2017 الى محاولات هرسلة شملت التخوين والاتهام بالسرقة والتدليس من قبل الجهات الرسمية مستغربا موقف وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني منه اثر ضمانه للتأهل للأولمبياد قائلا "من جهة يريدونني أن أشارك في المحفل الأولمبي ومن جهة يسعون الى مقاضاتي أمام المحاكم".وأبرز أنّه راسل رئاسة الحكومة للتدخل العاجل لفض الاشكال المطروح مع سلطة الاشراف قبل انطلاق موعد الألعاب الأولمبية مردفا أنّه الرياضي الوحيد في العالم الذي سيشارك في الأولمبياد وتحوم حوله ملفات قضائية مع جامعة بلده يراد منها توريطه في قضايا تدليس وايداعه السجن رغم ما قدّمه لتونس طوال مسيرته الرياضية.وتجدر الاشارة الى أنّ أسامة الملولي توج بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الاولمبية الاولى خلال دورة بيكين 2008 في سباق 1500 سباحة حرة والثانية خلال نسخة لندن 2012 في سباق 10 كلم في المياه الحرة الى جانب احرازه برونزية سباق 1500 متر سباحة حرة في اولمبياد لندن ايضا.