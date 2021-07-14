   Om Kalthoum - عودتي عيني  

زغوان : نفاد الأوكسجين الطبي بالمسشفى المحلي في الناظوروإجلاء مريضين وتمكين 6 آخرين من مكثّفات الأوكسيجين

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 13:55 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - قامت المصالح الصحية بولاية زغوان اليوم الأربعاء بإجلاء عدد من مرضى الكوفيد بالمستشفى المحلي في الناظورعلى إثر نفاد الأوكسجين الطبي .
وقد أفاد سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ(وات) أن الشركة المزوّدة أعلنت عن عدم قدرتها حاليا على تزويد الجهة بالأوكسجين وهو ما اضطر المصالح الصحية على مواجهة الوضع وذلك بإجلاء مريضين إلى المستشفى الجهوي بزغوان وتمكين 6 مقيمين من مكثّفات أوكسجين كحلّ ظرفي في انتظار توفّر هذه المادة.
وللإشارة فإن هذه الحادثة هي الثانية التي تم تسجيلها في الجهة ، حيث شهد المستشفى المحلي في الفحص حالة مماثلة الأسبوع الفارط تم خلالها إجلاء 17 مريضا إلى المستشفى الجهوي لنفس الأسباب ،وخلقت أجواء من التوتر والفوضى داخل المؤسسات الصحية وخارجها




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229232



En continu

Toutes les news

الأربعاء 14 جويلية 2021|4 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:24
28°
 28° % 34 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.72 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-2331°-2231°-2331°-2431°-24
  • Avoirs en devises
    21803,2

  • (13 juill)
  • Jours d'importation
    138
  •              1 € = 3,32577 DT        1$ =2,81764 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juill)   2175,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة