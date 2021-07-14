وليد كتيلة وروعة التليلي يحملان العلم التونسي في حفل افتتاح الالعاب البارلمبية (طوكيو 2020+1)

وات -

اختارت اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية الثنائي وليد كتيلة وروعة التليلي لحمل العلم الوطني خلال حفل افتتاح دورة الالعاب البارلمبية المقررة بالعاصمة اليابانية من 24 اوت الى 8 سبتمبر المقبلين.واشار محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان هذ الاختيار كان باجماع كافة اعضاء المكتب التنفيذي للجنة باعتبار ان هذين الرياضيين لم يحظيا سابقا بهذا التشريف فضلا عن قيمتهما الثابتة في رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة اذ يعتبر وليد كتيلة (35 عاما) احد افضل الاختصاصيين في العالم في سباقات العدو على الكراسي بسجله الزاخر بالتتويجات ضمن كبرى التظاهرات الدولية الذي يتضمن بالخصوص 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في الالعاب البارلمبية شانه في ذلك شان روعة التليلي (31 عاما) صاحبة عدة إنجازات باهرة بعدما تعاقدت خلال الدورات الثلاث الأخيرة للالعاب البارلمبية 2008 و2012 و2016 في مسابقتي دفع الجلة ورمي القرص مع المعدن النفيس محققة 4 ذهبيات إضافة لفضيتين.واضاف ان اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية ارادت من خلال هذا الاختيار تكريم هذين الرياضيين نظير ما قدماه للرياضة التونسية ومزيد تحفيزهما قبل انطلاق العاب طوكيو في اتجاه حصد نجاحات اخرى ومواصلة تشريف الراية الوطنية.وستكون المشاركة التونسية في دورة الالعاب البارلمبية (طوكيو 2020+1) تاريخية باعتبارها ستشمل لاول مرة ثلاثة اختصاصات هي العاب القوى ب24 رياضيا وتنس الطاولة بلاعب واحد والتريتالون بمتسابق واحد ايضا بعدما اقتصرت في السابق منذ دورة سيول 1988 والى غاية نسخة ريو دي جانيرو 2016 على العاب القوى.