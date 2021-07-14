مؤسسة "دار تونس" تطلق حملة تبرعات لمجابهة جائحة كوفيد-19 تحت شعار "متحدون ضد جائحة كوفيد 19

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مؤسسة "دار تونس" أطلقت حملة تبرعات لمجابهة جائحة كوفيد-19 تحت
شعار "متحدون ضد جائحة كوفيد-19" وذلك في إطار مبادرة سفارة تونس بفرنسا الرامية إلى إيجاد مد تضامني مع تونس في مجابهتها للجائحة.
و أضافت وزارة التعليم العالي أنه تم للغرض فتح حساب خاص موجه للتونسيين والتونسيات و أصدقاء تونس بأوروبا حيث سيقع تخصيص الأموال التي سيتم تجميعها لشراء معدات طبية يقع تسليمها مباشرة إلى السلطات التونسية.
وللمساهمة في هذه الحملة وضعت مؤسسة "دار تونس" على ذمة المتبرعين الحسابا الجاري التونسي43849000061900001392969 والحساب الجاري بفرنساFR7643849000061900001392969 أو التواصل عبر البريد الالكتروني covid19.ambtunparis@gmail.com فضلا عن امكنية الاتصال بالأرقام التالية ، 0145559598 / 0145559680 / 0621172505
شعار "متحدون ضد جائحة كوفيد-19" وذلك في إطار مبادرة سفارة تونس بفرنسا الرامية إلى إيجاد مد تضامني مع تونس في مجابهتها للجائحة.
و أضافت وزارة التعليم العالي أنه تم للغرض فتح حساب خاص موجه للتونسيين والتونسيات و أصدقاء تونس بأوروبا حيث سيقع تخصيص الأموال التي سيتم تجميعها لشراء معدات طبية يقع تسليمها مباشرة إلى السلطات التونسية.
وللمساهمة في هذه الحملة وضعت مؤسسة "دار تونس" على ذمة المتبرعين الحسابا الجاري التونسي43849000061900001392969 والحساب الجاري بفرنساFR7643849000061900001392969 أو التواصل عبر البريد الالكتروني covid19.ambtunparis@gmail.com فضلا عن امكنية الاتصال بالأرقام التالية ، 0145559598 / 0145559680 / 0621172505
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