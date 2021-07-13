   Sofia - أصل الغرام نظرة  

إلغاء إضراب الشركة التونسية للملاحة المقرر أيام 14 و 15 و 16 جويلية الجاري

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 19:48 قراءة: 0 د, 38 ث
أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الثلاثاء،أنه تقرر إلغاء الإضراب الذي دعت له الأطراف النقابية ايام 14 و15 و16 جويلية الجاري، وذلك بعد التوصل الى اتفاق بين وفد عن الشركة وآخر عن الطرف النقابي.

وكان عدد من اعوان الشركة التونسية للملاحة قد نظموا، امس الإثنين، وفقة احتجاجية بسبب انتدابات لربابنة واعوان جدد.


وياتي هذا الاحتجاج، وفق معطيلت وردت على صفحة الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية سياسة الانتدابات الاحادية الجانب وفق الاطراف النقابية، في حين أنه تم التأكيد في عديد الجلسات مع سلطة الإشراف على وجوب فض إشكال الاعوان المتعاقدين لأكثر من 48 شهرا قبل الشروع في الانتدابات الجديدة التي بلغت 20 انتدابا.

وشدد الطرف النقابي على ضرورة القيام بطلب عروض للانتداب المباشر بالشركة التونسية للملاحة في إطار مناظرة في كنف الشفافية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229204



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 13 جويلية 2021|3 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
26°
 37° % 44 :الرطــوبة
تونــس 26°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
37°-2629°-2331°-2232°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    21803,2

  • (13 juill)
  • Jours d'importation
    138
  •              1 € = 3,32577 DT        1$ =2,81764 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juill)   2175,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة