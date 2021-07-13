إلغاء إضراب الشركة التونسية للملاحة المقرر أيام 14 و 15 و 16 جويلية الجاري

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الثلاثاء،أنه تقرر إلغاء الإضراب الذي دعت له الأطراف النقابية ايام 14 و15 و16 جويلية الجاري، وذلك بعد التوصل الى اتفاق بين وفد عن الشركة وآخر عن الطرف النقابي.وكان عدد من اعوان الشركة التونسية للملاحة قد نظموا، امس الإثنين، وفقة احتجاجية بسبب انتدابات لربابنة واعوان جدد.وياتي هذا الاحتجاج، وفق معطيلت وردت على صفحة الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية سياسة الانتدابات الاحادية الجانب وفق الاطراف النقابية، في حين أنه تم التأكيد في عديد الجلسات مع سلطة الإشراف على وجوب فض إشكال الاعوان المتعاقدين لأكثر من 48 شهرا قبل الشروع في الانتدابات الجديدة التي بلغت 20 انتدابا.وشدد الطرف النقابي على ضرورة القيام بطلب عروض للانتداب المباشر بالشركة التونسية للملاحة في إطار مناظرة في كنف الشفافية.