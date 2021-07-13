فنانون تونسيون يدعمون حملة جمع التبرعات لتونس في مواجهة وباء كورونا

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عبرت الممثلة التونسية المقيمة في مصر هند صبري في مقطع فيديو لها على حسابها بموقع "انستغرام" عن دعمها لحملة جمع التبرعات لفائدة تونس في مواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل تفاقم الازمة الصحية وارتفاع عدد ضحايا الوباء في مختلف جهات البلاد حيث ظهرت من خلال تطبيقة للتواصل عن بعد مع عدد من الاطباء والطواقم شبه الطبية في تونس وهي بصدد الثناءعلى جهودهم في مواجهة مرض "كوفيد-19".وكانت هند صبري قد سارعت في الاونة الاخيرة ومن خلال جمعيتها "مفيد" الى ارسال مجموعة هامة من المساعدات الطبية لفائدة مستشفيات بمنطقة الشمال الغربي تضمنت اسرة انعاش ومكثفات اكسيجين ضمن مبادرة "الاكسيجين للجميع" مثلما قدمت شكرها لجمهورية مصر العربية من خلال مقطع فيديو ايضا لارسالها مساعدات طبية عاجلة لتونس.من جهته وجه الممثل السينمائي التونسي المقيم في ايطاليا احمد الحفيان نداء للمجتمع الدولي وخاصة البلدان الاوروبية لمساعدة تونس للحصول على التلاقيح عبر مقطع فيديو نشره على "اليوتوب "مستعملا اللغة الايطالية دعا فيه السلطات الايطالية ومكونات المجتمع المدني سواء في ايطاليا او الاتحاد الاوروبي لمد يد العون لتونس ومساعدتها على تجاوز محنتها الصحية بتوفير اكبر عدد ممكن من التلاقيح والمستلزمات الطبية في اطار التضامن الدولي .من جهته توجه الممثل التونسي جعفر القاسمي عبر مقطع فيديو نشره مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "الى كل المواطنين التونسيين في الخارج بمختلف مكوناتهم لارسال المساعدات الطبية وخاصة مكثفات الاوكسيجين لانقاذ ما اسماها "ارواح التوانسة" من شبح الموت بسبب فيروس كورونا المستجد.ودعا جعفر القاسمي في رسالته المجتمع التونسي الى توحيد الجهود لمساعدة التونسيين في مختلف مناطق الجمهورية المتضررين من الجائحة ونبذ الخلافات السياسية حيث اقترح على شباب الاحياء السكنية القيام بحملات تحسيس وتوعية بمخاطر الكورونا والتاكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية والتسجيل في منظومة التلقيح الى جانب دعوته الفنانين والرياضيين التونسيين في الداخل والخارج للتبرع من اجل توفير الاوكسيجين للمرضى في اطار حملة تبرعات واسعة .ونشر كل من صابر الرباعي ولطيفة العرفاوي ودرة زروق تدوينات على حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعي دعوا من خلالها البلدان العربية الى مساعدة تونس في ازمتها الصحية مثلما ثمنوا جهود مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية الذين بادروا بارسال مساعدات طبية وتلاقيح الى تونس حظيت بدورها بتضامن فنانين عرب على غرار راغب علامة وكارول سماحة اللذين عبرا عن دعمهما لتونس ولشعبها في مواجهة الوباء.