مكتب البرلمان يقرر إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية

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قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء عبر التواصل عن بعد، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.وقد خصص إجتماع مكتب البرلمان، للنظر في طلب تنازع الاختصاص المقدم من قبل رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، طبقا لأحكام الفصل 91 من النظام الداخلي للبرلمان، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، الذي أحالته الحكومة مع طلب استعجال النظر فيه، والذي كان المكتب أحاله بدوره في اجتماعه السابق على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.وبناء على التبريرات المقدّمة في الطلب، والتي تعتبر مشروع هذا القانون من اختصاص لجنة الصحة، نظرا لعلاقته بالوضع الوبائي وتفشي فيروس كوفيد 19 وتداعياته الصحية، فقد تقرر إحالته عليها.