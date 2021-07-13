فرق الحرس الديواني تحجز بضائع مهربة بقيمة 150 ألف دينار

ـ أحبطت فرق الحرس الديواني بكل من جندوبة وغار الدماء ببوش و ملولة، أمس الإثنين، محاولة تهريب بضائع بقيمة 150 ألف دينار.وأفادت الديوانة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، ان فرق الحرس الديواني قد قامت في عملية إستباقية بمداهمة مستودع في إحدى القرى الحدودية الغربية، تعمد مالكه تخزين سلع مهربة، تتمثل في مواد غذائية كانت محفوظة بطرق غير صحية وتجهيزات منزلية مختلفة كان ينوي صاحبها ترويجها بالأسواق المحلية. مود