قفصة : السلط الجهوية تقرّر تركيز مستشفى ميادني بالقاعة الرياضية المغطّاة تحسّبا لتطوّر الوضع الوبائي

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قرّرت السّلط الجهوية بقفصة تركيز مستشفى ميدانيا بالقاعة الرياضية المغطاة بمدينة قفصة , مخصّص لإيواء مُرضى فيروس كورونا , وذلك كإجراء إستباقي تحسّبا لما سيؤول إليه الوضع الوبائي بالجهة في الفترة القادمة.ويتّسع هذا المستشفى الذي يتعاون المجلس الجهوي وبلدية قفصة وإدارة الصحة , على تركيزه لخمسين سريرا , على أن توفّر منها بلدية مدينة قفصة عشر أسرّة ومكثفات للأوكسيجين الطبّي ,وتعوّل السلط الجهوية في هذا الإطار كذلك على تبرّعات المتطوعين من رجال إعمال ومجتمع مدني من أجل إستكمال تجهيز هذا المستشفى في أقرب وقت ممكن , حسب ما أكّده والي قفصة أثناء زيارته لموقع تركيز هذا المستشفى.وكشفت إدارة الصحّة في هذا السياق من خلال آخر تحيين للوضع الوبائي , عن إرتفاع لافت في عدد المًصابين الذين يحملون حاليا الفيروس , والذي بلغ 876 مُصابا مُوزّعين وبتفاوت على كلّ معتمديات الولاية , وخاصة قفصة الجنوبية التي تعُدّ لوحدها 340 مصابا.كما تتجاوزت نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا هذه الأيام بجهة قفصة ال 45 بالمائة , من ذلك مثلا رصد 129 إصابة بهذا الفيروس أول أمس الأحد , بعد إجراء تحاليل لنحو 273 عيّنة.وسيعزّز هذا المستشفى الميداني قدرة المنظومة الصحّية بالجهة على مواجهة إمكانية تفاقم الوضع الوبائي , بخمسين سرير إضافي , إذ تتوفّر قفصة حاليا على 102 سرير إنعاش وسرير أوكسيجين لإيواء مرضى كوفيد 19 , موزّعين على المستشفيين الجهويين بقفصة وعلى المستشفيين المحلّيين بكل من الرديف وأم العرائس.وأودى فيروس كورونا منذ بدء إنتشاره ببلانا منذ أزيد من عام , بحياة 597 شخصا , وذلك من مجموع 9420 شخصا طالتهم عدواه.