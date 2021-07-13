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قفصة : السلط الجهوية تقرّر تركيز مستشفى ميادني بالقاعة الرياضية المغطّاة تحسّبا لتطوّر الوضع الوبائي

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 15:18 قراءة: 1 د, 14 ث
وات - قرّرت السّلط الجهوية بقفصة تركيز مستشفى ميدانيا بالقاعة الرياضية المغطاة بمدينة قفصة , مخصّص لإيواء مُرضى فيروس كورونا , وذلك كإجراء إستباقي تحسّبا لما سيؤول إليه الوضع الوبائي بالجهة في الفترة القادمة.

ويتّسع هذا المستشفى الذي يتعاون المجلس الجهوي وبلدية قفصة وإدارة الصحة , على تركيزه لخمسين سريرا , على أن توفّر منها بلدية مدينة قفصة عشر أسرّة ومكثفات للأوكسيجين الطبّي ,
وتعوّل السلط الجهوية في هذا الإطار كذلك على تبرّعات المتطوعين من رجال إعمال ومجتمع مدني من أجل إستكمال تجهيز هذا المستشفى في أقرب وقت ممكن , حسب ما أكّده والي قفصة أثناء زيارته لموقع تركيز هذا المستشفى.

وكشفت إدارة الصحّة في هذا السياق من خلال آخر تحيين للوضع الوبائي , عن إرتفاع لافت في عدد المًصابين الذين يحملون حاليا الفيروس , والذي بلغ 876 مُصابا مُوزّعين وبتفاوت على كلّ معتمديات الولاية , وخاصة قفصة الجنوبية التي تعُدّ لوحدها 340 مصابا.
كما تتجاوزت نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا هذه الأيام بجهة قفصة ال 45 بالمائة , من ذلك مثلا رصد 129 إصابة بهذا الفيروس أول أمس الأحد , بعد إجراء تحاليل لنحو 273 عيّنة.
وسيعزّز هذا المستشفى الميداني قدرة المنظومة الصحّية بالجهة على مواجهة إمكانية تفاقم الوضع الوبائي , بخمسين سرير إضافي , إذ تتوفّر قفصة حاليا على 102 سرير إنعاش وسرير أوكسيجين لإيواء مرضى كوفيد 19 , موزّعين على المستشفيين الجهويين بقفصة وعلى المستشفيين المحلّيين بكل من الرديف وأم العرائس.
وأودى فيروس كورونا منذ بدء إنتشاره ببلانا منذ أزيد من عام , بحياة 597 شخصا , وذلك من مجموع 9420 شخصا طالتهم عدواه.

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