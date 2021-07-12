   Malouf - أقبل الساقي  

ايقاف 33 شخصا بميناء حلق الوادي كانوا ينوون الصعود على متن احدى البواخر الراسية بهدف الإبحار خلسة

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 19:02 قراءة: 0 د, 18 ث
تمكّن أعوان محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة، أيام 10 و11 و12 جويلية الجاري، من القبض على 33 شخصا كانوا بصدد ترصّد فرصة للصّعود على متن إحدى البواخر الرّاسية بالميناء، قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن النّيابة العموميّة، أذنت بعد استشارتها باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.




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