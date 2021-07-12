تونسيان ضمن قائمة الفائزين بجائزة الكويت للعلوم والاداب

اعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن اسماء الفائزين بجائزة "الكويت للعلوم والاداب" لسنة 2020 المخصصة للباحثين الكويتيين والعرب في مختلف المجالات العلمية والادبية حيث تحصل التونسيان محمد سليم العلويني على جائزة "العلوم التطبيقية" في حين تحصل محمد علي قطاط على جائزة الفنون والاداب مناصفة مع العراقية ندى محسن شبوط استاذة تاريخ الفن بجامعة تكساس الامريكية .وقد نوهت لجان التحكيم صلب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بجهود الدكتور محمد سليم العلويني الحائز على جائزة "العلوم التطبيقية " في جزئها المتعلق بالعلوم الهندسية الذي قدم مجموعة قيمة من الابحاث في مجال الاتصالات اللاسلكية والبصرية الى جانب تثمينها لجهود محمد علي قطاط استاذ المعهد العالي للموسيقى بتونس المتحصل على جائزة الفنون والاداب الذي قدم منجزا بحثيا هاما في مجالات التراث الموسيقي العربي والالات الموسيقية.وقد تم انشاء جائزة الكويت للعلوم والاداب سنة 1979 تماشيا مع توجهات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الرامية الى دعم القدرات البشرية في مجالات العلوم والاداب والتكنولوجيا حيث تسعى في كل مرة الى تكريم العلماء والباحثين من الكويت والدول العربية بمنحها جوائز في خمس مجالات وهي العلوم الاساسية والعلوم التطبيقية والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والفنون والآداب والتراث العلمي العربي والاسلامي.ويشار الى ان الدكتور محمد علي قطاط عضو بالمجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمة وهو استاذ بجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية بالمملكة العربية السعودية وله العديد من الابحاث في مجالات الهندسة والاعلامية والعلوم التطبيقية.