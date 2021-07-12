سيارات الأجرة لواج لها الحق في العمل أثناء فترة منع التنقل بين الولايات (الجامعة الوطنية للنقل)

أفادت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن سيارات الأجرة لواج لها الحق في العمل أثناء فترة منع التنقل بين الولايات الممتدة من 8 الى 31 جويلية 2021وأوضحت أن هذا الإجراء يتنزل ضمن حرص الجامعة على توفير النقل للمواطنين الذين لهم ما يفيد ضرورة تنقلهم إلى ولايات أخرىودعت الجامعة أصحاب سيارات اللواج والسواق إلى الإلتزام بما ورد ببيان رئاسة الحكومة بتاريخ 8 جويلية 2021 والذي جاء فيه أنه تم على إثر اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا باشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ، منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من يوم 8 جويلية وإلى غاية 31 جويلية 2021 باستثناء بعض الحالات الخاصة .كما تقرر مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 جويلية 2021