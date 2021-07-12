سفارة ليبيا تخصص نزلين بجزيرة جربة لايواء الليبيين العالقين بالجنوب التونسي قبل اجلائهم الى بلادهم

اعلنت سفارة ليبيا بتونس، عن تخصيصها لنزلين بجزيرة جربة لايواء الليبيين العالقين بمدن الجنوب التونسي قبل اجلائهم الى بلادهم.ودعت السفارة، في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الاثنين، رعاياها المتواجدين في مدن الجنوب التونسي الى التوجه الى فندقي دار جربة ورويال قرطاج، حيث سيتم اخضاعهم الى تحليل الكشف عن فيروس كورونا.وبينت ان الأشخاص، الذين تكون نتائج تحاليلهم سلبية سيتوجهون مباشرة الى ليبيا في حين يبقى أصحاب التحاليل الإيجابية في الفندق حتي تعافيهم وذلك على نفقات الدولة الليبية.وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت الخميس الماضي عن غلق حدودها البرية والجوية مع تونس كخطوة احترازية لما وصفته الحكومة "بتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحور الهندي دلتا".وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إن "الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".