تأمين المرافق الأساسية والمجالات الحيوية من 8 إلى 31 جويلية 2021 (وزارة الفلاحة)

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، عن حرصها على تأمين المرافق الأساسية والمجالات الحيوية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 31 جويلية 2021 وذلك في إطار تطبيق التدابير الصحية لمجابهة فيروس كوروناوأوضحت أنه سيتم ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والمواد الأساسية الفلاحية والخدمات الضرورية والمراقبة الصحية للحيوانات والنباتات بجميع المناطق الحضرية والريفية خلال هذه الفترة ، فضلا عن حراسة المنشآت والفضاءات الحساسة والمباني الإدارية واستمرار الأنشطة الضرورية والمتأكدة في قطاع الفلاحة والصيد البحري (ري الزراعات والعناية بالحيوانات)وسيجري تأمين إسناد التراخيص الضرورية لعماليات التصدير والتوريد وخاصة المتعقلة بالمواد الغذائية الأساسية وتأمين نقل الإطارات والأعوان المدعوين إلى أداء مهامهم بمراكز العمل عبر استعمال سيارات إدارية تفاديا لاستعمال النقل العمومي مع الحرص على تعقيم وسائل النقل المعدة للغرض.كما أفادت الوزارة أن أعمال النظافة والتعقيم ستستمر وفقا لتوصيات وزارة الصحة مع تأمين استمرار سير المصالح الإدارية الضرورية لعمل الإدارة (الكتابة والضبط والهاتف والانترنات)