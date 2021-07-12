دخول معتمديات مدنين وبن قردان في حجر صحي شامل نسبة تنفيذه واقعيا ضعيفة

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دخل قرار الحجر الصحي الشامل بمدنين الكبرى بين معتمديتيها الشمالية والجنوبية حيز التطبيق منتصف ليلة امس الاحد الا ان التطبيق الواقعي للقرار، اليوم الاثنين، لا يكشف عن وجود اي شكل من اشكاله، حيث اقتصر على غلق المطاعم وجزء من المقاهي، فيما بدت الحركة عادية بالشوارع الرئيسية وبالاحياء وسط حركة دؤوبة للمترجلين والسيارات بمختلف اصنافها من سيارات نقل البضائع وسيارات خاصة وسيارات التاكسي وغيرها.ومقابل هذه الحركة الطبيعية والعادية والاكتظاظ امام المؤسسات العمومية والادارية المفتوحة من بنوك وبريد وغيرها، فقد غاب اي شكل من اشكال الرقابة والمراقبة وخاصة الامنية التي لم تتواجد على الطرقات ما جعل المواطن يتحرك بكل اريحية في خرق واضح للحجر الصحي الشامل بمدينة تشهد ارتفاعا كبيرا في اصابات فيروس "كورونا" لا تقل عن 100 اصابة في اليومودخلت معتمدية بن قردان بدورها اليوم في حجر صحي شامل بقرار من اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" المنعقدة يوم السبت الماضي، الا ان هذا القرار لم ينفذ، فعاشت المدينة نفس المشهد بمدنين الكبرى وهو المشهد ذاته بجرجيس التي تقرر تمديد الحجر الصحي الشامل بها لاسبوع اخر.يذكر ان اغلب معتمديات ولاية مدنين تعيش حجرا صحيا موجها او شاملا باستثناء معتمديات جزيرة جربة التي اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قرارا بتخفيف التنقل نحوها كاجراء استباقي يحمي الجزيرة من اوضاع وبائية مشابهة لبقية معتمديات الولاية.