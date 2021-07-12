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القبض على سبعة أشخاص كانوا يعدون لعملية هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل المهدية (الداخلية)

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 14:45 قراءة: 0 د, 26 ث
ألقى أعوان مركز الأمن الوطني بسلقطة من ولاية بالمهديّة، الأحد، القبض على سبعة أشخاص وحجزت لديهم زورقا مطاطيا ومحرّكين وثمانية أوعية بنزين ومضخّة هواء كهربائيّة كانوا يعتزمون استعمالها في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.

كما حجزت لدى هؤلاء الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و33 سنة ويقطنون ولايتي سوسة والمهدية، سيّارة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم ومبلغا ماليّا قدره 13 ألف دينار، حسب ذات المصدر.


وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالمهدية بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229110

MedTunisie  ()  |Lundi 12 Juillet 2021 à 14h 47m |           
الواقع هو تعطيل لمن يجتهد و يبحث عن العمل و الرزق



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