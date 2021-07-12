القبض على سبعة أشخاص كانوا يعدون لعملية هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل المهدية (الداخلية)

ألقى أعوان مركز الأمن الوطني بسلقطة من ولاية بالمهديّة، الأحد، القبض على سبعة أشخاص وحجزت لديهم زورقا مطاطيا ومحرّكين وثمانية أوعية بنزين ومضخّة هواء كهربائيّة كانوا يعتزمون استعمالها في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.كما حجزت لدى هؤلاء الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و33 سنة ويقطنون ولايتي سوسة والمهدية، سيّارة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم ومبلغا ماليّا قدره 13 ألف دينار، حسب ذات المصدر.وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالمهدية بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.