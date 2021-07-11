منوبة : وفاة 13 مصابا من بينهم رضيع وشابة في العشرين من عمرها ، و467 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجّلت ولاية منوبة أمس السبت ، 13 حالة وفاة جراء فيروس كورونا من ضمنها وفاة رضيع من معتمدية المرناقية يبلغ من العمر شهرين بمستشفى الأطفال في العاصمة، وشابة في العشرين من عمرها تعاني عديد الأمراض المزمنة ومصاب توفّي في منزله.وتوزّعت الحالات بين الجديدة ب 05 حالات ومنوبة ب03 حالات ثم حالتان لكل من المرناقية ودوار هيشر ثم حالة في طبربة ، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الاحد.ورصدت في الجهة أيضا 467 حالة منها 258 اصابة جديدة بفيروس كورونا اكتشفت عبر الاختبارات السريعة ، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى4341 حالة .وفي المقابل سجّلت 125 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 17264 حالة من جملة 22253 حالة اصابة أدّت 648 منها إلى الوفاة، منذ انتشار الجائحة .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة ب( 1331 حالة) بعد تسجيلها اليوم 219 اصابة جديدة ، وطبربة (741 حالة) ، ثم وادي الليل ب(727حالة ) بعد تسجيلها اليوم 128 اصابة جديدة ، والمرناقية ب(495 حالة )، ومعتمدية دوّار هيشر ب(406 حالة ) ، والجديدة ب(396 حالة ) ،وبرج العامري(131 حالة) والبطان ( 114 حالة).