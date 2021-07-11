سفارة تونس في باريس تشرع في تجميع المساعدات لدعم المؤسسات الصحية التونسية في مجابهة فيروس كورونا

أعلنت سفارة تونس في باريس الشروع اليوم الأحد بمقرها في تجميع المساعدات العينية والمالية لدعم المؤسسات الصحية التونسية في مجابهة تفشي فيروس كورونا.وحثت السفارة التونسية بفرنسا، في بلاغ نشرته على صفحتها على "فايسبوك"، التونسيين المقيمين بفرنسا من أشخاص طبيعيين وجمعيات وأصحاب مؤسسات على معاضدة المجهود الوطني المبذول من أجل التصدي لفيروس كورونا بتونس، عبر المساهمة في دعم المؤسسات الاستشفائية في هذا الظرف وذلك من خلال اقتناء تجهيزات ومعدات طبية وشبه طبية ضرورية لفائدتها أو تقديم مساعدات مالية.وأوضحت السفارة أنها ستسخر كافة مواردها البشرية وإمكانياتها اللوجستية من أجل إنجاح هذه المبادرة التضامنية لفائدة أبناء الشعب التونسي، كما انهاستعمل على الإشراف على عمليات تجميع هذه المساعدات حتى يتسنى نقلها إلى تونس في أقرب الآجال، مشيرة إلى إمكانية تسخير طائرة خاصة في الغرض.وأكدت السفارة الحرص التام على أن تتم هذه العملية بصفة تشاركية وتفاعليّة وبالتنسيق التام مع مكونات المجتمع المدني التونسي بفرنسا، مذكرة بانها تضع على ذمة الراغبين في تقديم مساعدات عينيّة، البريد الإلكتروني covid19.ambtunparis@gmail.com وأرقام الهاتف: 0621172505 – 0145559598 – 0145559680 للتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم.