وصول قسط هام من أمتعة مسافري الرحلة 789 بعد تعذر نقلها السبت جراء عطب فني بمطار بروكسال (الخطوط التونسية)

أعلنت الخطوط التونسية، أن القسط الأكبر من أمتعة مسافري الرحلة 789 بروسكال - تونس، وصل اليوم الأحد الى تونس عبر رحلتين، بعد أن تعذر نقلها أمس السبت، جراء عطب فني على مستوى معدات معالجة الأمتعة بمطار بروكسال الدولي.وأضافت الناقلة الوطنية، في بلاغ نشرته اليوم الأحد في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل لاجتماعي "فايسبوك"، أن أمتعة المسافرين المتبقية ستصل الى تونس يوم الثلاثاء المقبل على متن الرحلة 789 بروكسال- تونس.وكانت الخطوط التونسية أعلنت مساء أمس السبت، أنه بعد انتظار مسافري الرحلة 789 لأكثر من ساعة ونصف، بسبب عطب فني على مستوى معدات معالجة الأمتعة، تقرر القيام بالرحلة في اتجاه تونس دون أمتعة الركاب، على أن يتم شحنها الى منطقة آمنة ونقلها إلى تونس بداية من يوم الأحد.وأشارت الى إمكانية الاتصال بمصلحة الأمتعة لمزيد الاستفسار على الرقم 70102100