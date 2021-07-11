سليانة : التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية لمدة أسبوع آخر

وات -

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سليانة اليوم الأحد التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية لمدة أسبوع آخر إبتداء من يوم غد الإثنين وذلك على خلفية خطورة الوضع الوبائي.وأوضح والي سليانة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث عبد الرزاق دخيل في تصريح لـــ(وات) أن قرار منع إنتصاب السوق الأسبوعية وسوق الدواب سيتواصل باستثناء نقاط بيع الأضاحي التي وجب أن يتم تنظيمها بالتنسيق بين المعتمدين ورؤساء البلديات مع إحترام البروتوكول الصحي، مؤكدا على ضرورة عدم تواجدها بالفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران مع ضمان الحد الأدنى من قواعد التباعد الجسديو أضاف دخيل في نفس السياق أن توقيت حظر الجولان سيتواصل من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا إلى جانب مواصلة غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية باستثناء المحلاّت الغذائية فضلا عن منع كافة التظاهرات والإحتفالات والتجمّعات.يذكر أن ولاية سليانة سجلت أمس السبت 8 حالات وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا.