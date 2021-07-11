مدرب اتحاد تطاوين محمد علي معالج : "هدفنا ضمان مرتبة متقدمة في البطولة"

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اكد محمد علي معالج مدرب اتحاد تطاوين ان الهدف الذي سيسعى الى تحقيقه في الموسم القادم يتمثل في انهاء سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرتبة متقدمة وتفادي اللعب من اجل ضمان البقاء.واشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان التحضيرات تسير حاليا على نسق عادي بمعدل حصة تدريبية في اليوم مع احترام كامل للبروتوكول الصحي حفاظا على سلامة الجميع في هذا الظرف الاستثنائي مضيفا بانه سيحاول التاقلم مع الوضع الحالي من اجل وضع برنامج اعدادي متوازن حتى يكون الفريق على اتم الجاهزية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.وتابع في هذا السياق ستتضح الرؤية اكثر بعد التعرف على الموعد الرسمي لانطلاق البطولة حيث تشير الاخبار الرائجة الى تاخير ضربة البداية الى ما بعد 22 اوت مثلما كان مقررا من قبل مما يستوجب احكام التعامل مع فترة التحضيرات.وفي ما يتعلق بالرصيد البشري المتوفر لديه اوضح معالج ان العمل مركز حاليا على تعزيز خط الهجوم سواء على مستوى الاجنحة او في خطة راس حربة مبينا في هذا الصدد وجود اتصالات مع مهاجمين من تونس واجانب.وكان اتحاد تطاوين انتدب خلال هذه الصائفة كل من الحارس عزيز السلامي قادما من امل جربة ولاعب الوسط الدفاعي لمستقبل وادي الليل عزيز بن محمد والظهير الايسر السابق لنادي حمام الانف محرز بالراجح اضافة الى تمديد عقد ثامر الصالحي لمدة موسم اضافي (2022).