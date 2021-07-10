   Om Kalthoum - الأولى في الغرام  

المنستير: إيقاف أربعة أشخاص من بينهم مقترف عملية سرقة بما قيمته 160 ألف دينار

Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 22:49 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - تمكنت خلال الأسبوع الجاري فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بالتعاون مع مركز الأمن الوطني بصيادة بولاية المنستير من إيقاف شخصين أحدهما قام بعملية سرقة من داخل محل سكنى وآخر لبيع المصوغ وفق ما نشرته النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"

وقدرت قيمة المسروق من هذا المنزل بحوالي 160 ألف دينار ، حيث تم استرجاع جزء من الذهب المسروق وإدراج أشخاص آخرين في التفتيش والأبحاث لاتزال متواصلة في هذه القضية وفق ذات المصدر.


وألقت من جهتها وحدات الأمن الوطني الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين بولاية المنستير القبض على شخصين أحدهما صدر بشأنه 11 منشور تفتيش من أجل محاولة القتل والسرقة باستعمال العنف، والآخر محل 8 مناشير من أجل بيع الخمر خلسةوالعنف ،علاوة على حجز دراجة نارية كبيرة الحجم مجهولة المصدر وفق النقابة الأساسية لقوّات الأمن الداخلي بالمكنين.



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