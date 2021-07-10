حزب افاق تونس يحمل المشيشي وسعيّد مسؤولية تردي الوضع الوبائي

حمل حزب آفاق تونس كل من رئيس الحكومة ،هشام المشيشي ورئيس الجمهورية، قيس سعيد المسؤولية كاملة في تردي الوضع الوبائي بسبب ما اعتبره تقصيرا وأخطاء فادحة في مجابهة وباء كورونا وضعفا في الأداء الدبلوماسي في علاقة بالدفاع عن مصالح تونس الخارجية.وطالب، في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب عقب انعقاده اليوم السبت ، مؤسسات الدولة ببذل كل الجهود للتزوّد بالعدد الكافي من التلاقيح في أسرع وقت لإنقاذ الشعب التونسي ، وذلك عبر التعاقد المباشر من أجل شراء ما يكفي من اللقاحات من أجل تطعيم 60 بالمائة من التونسيين على الأقل في مدة لا تتجاوز الشهرين.وعبّر عن رفضه استمرار مظاهر الأزمة السياسية والصراع القائم بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية الذي أثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة، وفق ما جاء في البيانوأكد في هذا الخصوص ،ضرورة التركيز الكلي على خدمة الشأن العام وإيجاد الحلول للصعوبات والمشاكل القائمة أو تقديم الاستقالة.وفي جانب اخر، اعتبر أن المطالبة بحكومة سياسية وبصرف التعويضات //محاولة للهروب من المسؤولية السياسية والأخلاقية بشأن الفشل الذريع في إدارة الشأن الوطني ومحاولة بائسة للعودة لمنطق المحاصصة ومنطق الغنيمة في التعامل مع الحكم و هو أحد أهم أسباب الأزمة الحالية، وفق نص البيان.