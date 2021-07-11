"ديمو" جربة: هيكل لإحياء الجزيرة وسياحتها

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وات: هل تقدمون لنا مفهوم "ديمو" جربة؟

وات: لماذا هيكل للتصرّف في الوجهة السياحيّة جربة؟

وات: من هم الفاعلون المرجح إنضماهم إلى ديمو جربة ؟

العمل على إعادة تموقع جزيرة جربة في سوق الجوار والسوق الدولية، والترويج لتراث الجزيرة اللامادي وتمديد موسمها السياحي تعد أبرز الأهداف التي تعمل من أجلها"جامعة التصرف والترويج في الوجهة السياحية جربة" "ديمو جربة".وحاولت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) من خلال طرحها "أسئلة ثلاث على المدير التنفيذي ل"ديمو جربة" وأحد مهني القطاع السياحي، أيضا، حمدة عبدلاوي، التعرّف على دور هذا الهيكل الجديد من ذلك عمليّة إطلاقه الرسمي، التّ كان من المتوقّع تنظيمها، السبت، وتم تأجيلها بسبب تدهور الوضع الصحّي العام في البلاد.ويعد "ديمو جربة" جزء من مشروع إعادة هيكلة السياحة التونسيّة ويتعلّق الأمر ببرنامج "تونس وجهتنا".حمدة عبد اللاوي : تعد جامعة التصرف والترويج في الوجهة السياحيّة ديمو جربة (وهي اختصار لكلمات وجهة وتصرذف وتنظيم بالفرنسية) هيكل يعنى بالتصرف والترويج في الوجهة السياحيّة. وهي تجربة جد منتشرة في بلدان على غرار غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وهولندا. ويرجى من "ديمو" تجميع الفاعلين في القطاع السياحي في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع سلطات الإشراف المعنية لأجل الترويج لمنطقة سياحية والتعريف بخصوصياتها وبتراثها المادي.وتعتبر "جامعة التصرف والترويج في الوجهة السياحية جربة"، المحدثة منذ فيفري 2021 والتي تجمع مسدي الخدمات (فنادق والاقامات البديلة والمطاعم ووكالات الاسفار ...)وأهم الجامعات المهنيّة ﺑﺎﻟﺸــﺮا ﻛﺔ ﻣــﻊ اﻟﺪﻳــﻮان اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﻟﻠﺴــﻴﺎﺣﺔ ووﻛﺎﻟــﺔ إﺣﻴــﺎء اﻟﺘــﺮاث واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺞ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﺴــﻴﺎﺣﻲ لوجهة ﺟﺮﺑﺔ، ﺳــﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺳــﻤﻴﺘﻬﺎ.كما يطمح هذا الهيكل إلى إعادة تموقع الجزيرة في السوق المحلية والسوق الدولية،وتنويع منتجاتها السياحية والتمديد في الموسم السياحي..ويتم دعم "جامعة التصرف والترويج في الوجهة السياحية جربة" من قبل وزارة الاقتصاد السويسرية ومنظمة سويس كونتاكت وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﺎدرة ﻋﻠﯽ ﺧﻄﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ" وﺟﻬﺔ جبال اﻟﻈﺎﻫﺮ" ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸــﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﻣﺸـــﺮوع "وجهة الظاهر" اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف اﻟﻤﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴــﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺎون اﻹﻧﻤــﺎﺋﻲ اﻟﻔﻨــﻲ، ﺿﻤــــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــــﺔ ﺗﻌــــﺎون ﺑﻴــــﻦ وزارة اﻟﺴــــﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـــﻴﺔ ووزارة الاقتصاد السويسرية، اﻟـــﺬّي اﻧﻄﻠـــﻖ ﻣﻨــﺬ سنة 2014، ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺎء ذاتهمحمدة عبد اللاوي: نموذجنا السياحي عفا عليه الزمن ولم يعد يلبي متطلبات المستهلكين أو الفاعلين في القطاع ومنذ عشر سنوات فقدت المدن التونسية، من ذلك جربة، جزء كبيرا من إشعاعها كوجهات سياحيّة ولا تستقطب السياح سوى خلال فترة العطل المدرسيّة والفترة الصيفية.ولا تكاد توجد أي أنشطة خارج هذه الفترات، مما يفسر مغادرة اليد العاملة في القطاع، ولا أحد الآن يقبل الآن العمل لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر فقط في السنة.ولتجاوز هذا الإشكال قررنا إطلاق "ديمو" في نسختها الثانية المخصصة لجزيرة جربة، والتي يقع مكتبها الآن في حومة السوق جربة.ونطمح من خلال هيكلنا إلى الترويج لوجهة جربة على مدار السنة وخاصة خلال فصلي الخريف والشتاء وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل. كما تهدف الجامعة أيضا إلى تجديد صورة الجزيرة عبر ادماج كلّ العروض السياحيّة وخاصّة منها الشاطئية والرياضية والثقافية والتراثية وسياحة الاستجمام والترفيه والسياحة الصحيّة .... نود القطع مع الصورة النمطية وحصر صورة الجزيرة كوجهة شاطئيّة فقط.حمدة عبد اللاوي: الهيكل مفتوح لكل الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، الذّين بإمكانهم تقديم عروضا سياحية في تستجيب لشروط الانضمام لهذا الهيكل.ويوجد من بين المنخرطين في هذا الهيكل الجديد فاعلين في القطاع الخاص على غرار أصحاب المطاعم والإقامات البديلة والفاعلون المؤسستيين على غرار جمعية حماية جزيرة جربة والاتحادات الوطنية و الإقليمية لأصحاب الفنادق ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين المعتمدين والمندوبية الجهويّة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.ترجمة : وداد مدفعي