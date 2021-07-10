المنستير: التزام بقرارات منع ارتياد الشواطئ والتنقل بين المدن بنسب تراوحت بين 100 في المائة وأكثر من 90 في المائة

وات -

انطلق، اليوم السبت، تنفيذ قرارات منع التنقل بين المدن، وارتياد الشواطئ، وتركيز الكراسي والطاولات، والاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم خلال يومي السبت 10 والأحد و11 جويلية الجاري، والتي أعلن عنها رئيس اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والي المنستير، أكرم السبري، في قرار أصدره بتاريخ 8 جويلية الجاري في إطار جهود الحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، لـ"وات"، أن الوحدات الأمنية سجلت اليوم التزاما بشكل مرضي بتطبيق القرارات المتعلقة بمنع التنقل بين المدن مع وجود بعض الوضعيات الخاصة أو الاجتماعية التي يسمح لها بالتنقل، حيث انخفضت الكثافة المرورية اليومية العادية بين ولاية المنستير والولايات المجاورة لها بما يفسّر وعي المواطن بدقة الوضع، فضلا عن التزام أصحاب المقاهي والمطاعم برفع الكراسي والطاولات، وتسجيل خلو الشوطئ من المصطافين.وأكد، من جهته، رئيس بلدية المنستير، المنذر مرزوق، أنّ هناك احترام لقرارات عدم ارتياد الشواطئ ورفع الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم بنسبة محترمة بلغت 90 في المائة.كما تم الالتزام بعدم ارتياد شاطئ البغدادي بالبقالطة بنسبة 100 في المائة، وقرابة 95 في المائة بشواطئ الشرف، والديماس بالبقالطة باعتبار أنّ الدوريات الأمنية منعت اليوم مرتادي الشواطئ من السباحة، وفق ما ذكره الكاتب العام لبلدية البقالطة، يامن رميزة، لـ"وات"، والذي أَكد أنّ المقاهي والمطاعم بالبقالطة احترمت قرار عدم تركيز الكراسي والطاولات، فضلا عن إغلاق مداخل مدينة البقالطة.وعاينت "وات" اليوم بين الحادية عشر صباحا والواحدة بعد الظهر خلو شواطئ القراعية تقريبا بنسبة 100 في المائة من المواطنين باستثناء شخص أو شخصين، حيث تدخّلت دوريات أمنية لمنع السباحة به سواء بالنسبة إلى التونسيين أو السياح.وأغلقت مداخل شاطئ سقانص الذي كان لأوّل مرّة ومنذ أكثر من قرن ونصف خال من المصطافين في فترة (شهر جويلية) تعرف فيها جميع الشواطئ بالجهة عادة اكتظاظا وتوافد الآلاف من الأشخاص والمئات من الأسر للسباحة، في المقابل شهد شاطئ "مارينا" المنستير سجل اليوم وجود بعض التونسيين والسياح، كما أغلقت بعض المطاعم بشكل تام وافترش البعض الأرض لاحتساء القهوة في غياب تركيز الكراسي بالمقاهي.