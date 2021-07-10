منوبة : الغاء نقطة بيع الاضاحي بالميزان في السعيدة وتوفير نقاط بيع بجميع المعتمديات تفاديا للاكتظاظ وانتشارعدوى الوباء

وات -

تقرّر خلال جلسة عمل التأمت، اليوم السبت، بمقر ولاية منوبة، حول الاستعدادات لعيد الاضحى، إلغاء نقطة بيع الأضاحي بالميزان التابعة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في منطقة السعيدة بمعتمدية وادي الليل وذلك لصعوبة تنفيذ البروتوكول الصحي بها، وفق المديرة الجهوي لفرع الديوان بولاية منوبة منى الرمضاني.وأوضحت الرمضاني أن اغلب فضاءات النقطة القارة، التي يتم اعتمادها في عيد الاضحى منذ سنوات، هي فضاءات مغلقة، كما ان اغلب مربي الماشية يفدون عليها من ولايات من داخل الجمهورية ويظلون بها طيلة المدة اللازمة للبيع، كما يقصدها وخاصة خلال الاسبوع الاخير قبل العيد ما يقارب 2000 زائر يوميا.كما تم الاتفاق خلال الجلسة، التي حضرها ممثلو الادارات المعنية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحادات المحلية، على توفير اكثر من نقطة بيع مفتوحة بكل معتمدية، يكون عدد المنتصبين بها محدودا، مع تكليف البلديات بالتنسيق مع المصالح المعنية من مصالح بيطرية وسلطات امنية، لتنظيمها وضمان مطابقتها لمتطلبات البروتوكولات الصحية الوقائية للحد من انتشار الجائحة، وفق تأكيد والي منوبة محمد شيخ روحه لـ"وات".واضاف انه تم التشديد، خلال الجلسة، على ضرورة مراقبة انتصاب هذه النقاط مراقبة لصيقة، والحرص على تطبيق تراتيب الوقاية من فيروس كورونا، بضمان التباعد بين اماكن انتصاب الفلاحين والباعة، واعتماد عدد محدود من المنتصبين بكل نقطة، فضلا عن الحرص على تجنب كل مظاهر الاكتظاظ والفوضى واشغال الطرقات.