جلسات عامة متتالية للبرلمان من الإثنين إلى الجمعة القادمين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة متتالية من الاثنين إلى الجمعة القادمين، وفق بلاغ صادر عن مكتب المجلس اليوم السبت.ويتضمن جدول الأعمال استكمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (عـــــدد 104/2020).وسيتم البت في موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.ويتخلل جدول أعمال هذه الجلسات التصويت على اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، وفق ذات المصدر.وسينظر النواب في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية (عــــــــدد 101/2020).كما سيتم النظر في مشروع قانون يتعلّق بمجلة المياه (عــدد 66/2019).