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بوعصيدة : بلديات ولاية اريانة تقرر الامتناع عن دفن الموتى ضحايا كورونا بداية من الاثنين 12 جويلية الجاري

عدنان بوعصيدة
Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 13:14 قراءة: 0 د, 53 ث
وات - اكد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريح ل/وات/ اليوم السبت اتخاذ بلديات ولاية اريانة السبع / اريانة والمنيهلة والتضامن وسيدي ثابت وقلعة الاندلس وسكرة ورواد/ قرار "الامتناع كليا عن دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد في غياب التلقيح للبلديين والامتناع عن مدهم باية امتيازات اضافية لاسيما منح الساعات الاضافية المسجلة بسبب دفن الجثث في اوقات متفاوتة بالليل والنهار دون هوادة " حسب تعبيره.

واكد بوعصيدة ان القرار تم "في اطار حملة النظافة الدورية المشتركة بين بلديات ولاية اريانة المنتظمة السبت بمنطقة سكرة حيث اجمع عمال النظافة والمكلفون بالدفن على الاضراب في ظل تفشي الوباء وتنامي دفن ضحايا الكورونا بولاية اريانة بمعدل يومي تراوح في الاونة الاخيرة بين 08 و09 من الضحايا فيما سجلت الجهة مؤخرا دفن 18 ضحية في يوم واحد" حسب قوله .


هذا واعتبر بوعصيدة ان "الامر الحكومي الصادر مؤخرا بخصوص تطعيم الفئات ذات الاولوية اعطت للبلديين امكانية التلقيح باعتبارهم يواجهون خطر العدوى بسبب القيام بدفن ضحايا الكورونا يوميا والتعامل مع النفايات الخطرة في اكثر من موقع لكن وزارة الصحة ارتات تطعيم فئات بقطاعات التربية والسياحة متجاهلة البلديين رغم تذكيرها باكثر من مراسلة في الغرض".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229034

Sarramba  ()  |Samedi 10 Juillet 2021 à 13h 24m |           
هيه، واش بشيعمل بيهم؟؟؟ بيش يروح بيهم لدارو؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل



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