سفارة تونس بطوكيو شريك فاعل في ضمان انجاح المشاركة التونسية المرتقبة في الألعاب الأولمبية والبرالمبية

في إطار التحضير للألعاب الأولمبية والبرالمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو تباعا من 23 جويلية إلى 8 أوت ومن 24 أوت إلى 5 سبتمبر 2021 والتي تمّ تأجيلها السنة الفارطة بسبب انتشار جائحة كورونا، عملت سفارة تونس بطوكيو منذ سنة 2017 على توفير كافة سبل نجاح المشاركة التونسية في هذا الحدث الرياضي العالمي وذلك من خلال القيام بجملة من المساعي لدى شبكة أصدقائها وشركائها في اليابان وتنشيط علاقاتها العامّة.وفي هذا الصدد، تابعت سفارة تونس بطوكيو عن كثب المبادرات التي أطلقتها الحكومة اليابانية استعدادا للأولمبياد على غرار مبادرة "المدينة المستضيفة" التي تتيح للرياضيين القيام بتربصات قُبيل الالعاب وقد كانت سبّاقة للانخراط في تلك المبادرات لتكون تونس من أول البلدان التي توصلت إلى نتائج ملموسة من خلال الاتفاق مع مدن يوكوهاما وإيشينوماكي وكاميسو وأدوقاوا خلال سنتي 2018 و2019 على استضافة الوفدين الاولمبي والبرالمبي قبيل الألعاب الأولمبية والبرالمبية مع تكفّل الجانب الياباني بكامل مصاريف الإقامة والتنقّل والإعاشة خلال هذه التربصات.واستفاد من هذه التربصات منتخب الكانوي كاياك بمدينة كاميسو ومنتخب رفع الأثقال بمدينة إيشينوماكي ومنتخبي الرماية والجيدو بمدينة يوكوهاما في حين تمت برمجة تربص لفائدة الوفد البرالمبي بمدينتي ادوقاوا وايشينوماكي.وتجدر الإشارة إلى أنّ السفارة اغتنمت فرصة تواجد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان والوفد المرافق له في اليابان خلال شهر نوفمبر 2018 لتنظيم زيارات لفائدة الوفد التونسي لعديد المدن اليابانية للاطلاع على التجهيزات والملاعب والقاعات الرياضية. كما تمّ خلال هذه الزيارة توقيع مذكّرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية التونسية ومدينة كاميسو اليابانية تتيح القيام بتربصات لفائدة النخبة الرياضية التونسية.من جهة أخرى، تم تنظيم زيارة لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية البرالمبية برئاسة محمد المزوغي، رئيس اللجنة، إلى اليابان خلال شهر جويلية 2019. وبعد تنظيم تنقلات للمدن اليابانية ومعاينة أماكن التربصات، تُوّجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مدينة أدوقاوا اليابانية، إحدى ضواحي العاصمة طوكيو، لاستضافة الوفد البارالمبي التونسي، مع توفير هبة بقيمة ما يقارب 120 ألف دولار أمريكي لتغطية مختلف النفقات مقدّمة من طرف أحد رجال الأعمال بالمدينة بايعاز من هيدايو اوهنيتشي، نائب بالبرلمان الياباني عن مدينة ادوقاوا وعضو جمعية الصداقة البرلمانية اليابان-تونس.يذكر أنه في الوقت الذي أعلنت فيه عدة مدن يابانية مستضيفة عن إلغاء تربصات الفرق الرياضية الأجنبية وذلك نتيجة انتشار جائحة كورونا، بقيت سفارة تونس بطوكيو في اتصال دائم مع المدن التي تم الاتفاق معها مستفيدة بالأخص من العلاقات المتميزة التي تم إرساؤها منذ سنوات مع الشخصيات المرموقة في تلك المدن على غرار مدينة إيشينوماكي في شمال اليابان.وتعود علاقات التعاون بين تونس ومدينة إيشينوماكي إلى سنة 1992 وقد توطدت بعد تقديم السفارة مساعدات للمدينة عند وقوع زلزال وتسونامي شرق اليابان سنة 2011. وتوجد بمدينة ايشينوماكي ثلاثة أنهج تحمل أسماء تونس وقرطاج والياسمين.