نابل: تقديم مساعدات طبية من شركة "إني" البترولية بقيمة 500 ألف دينار لفائدة مستشفيات الجهة

وات -

تولت شركة إني البترولية الإيطالية المنتصبة بتازركة من معتمدية قربة من ولاية نابل، تقديم مساعدات طبية بقيمة 500 ألف دينار لفائدة المؤسسات الصحية بالجهة بهدف المساهمة في مكافحة تفشي فيروس "كورونا" بالجهةوأوضح والي نابل محمد رضا مليكة، في تصريح ل(وات)، أن هذه المساعدات تأتي في إطار دعم القطاع الخاص للمؤسسات الصحية بالجهة، مضيفا أنها تتمثل في 8 أسرة اوكسجين وسريري إنعاش وعديد التجهيزات الطبية الاخرىوأبرز أن 80 بالمائة من المساعدات موجهة لمجابهة فيروس "كورونا" في حين أن بقية التجهيزات موجهة للأطفال الذين يعانون من القصور الكلوي بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابلودعا في هذا السياق، كافة المؤسسات الاقتصادية بالجهة الى معاضدة مجهودات الدولة في دعم المؤسسات الصحية لتلبية حاجيات المواطنين وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعيةوجدد الوالي الدعوة للمواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية ومنها بالخصوص التباعد الجسدي ولبس الكمامة بهدف الحد من مزيد انتشار الفيروس والتخفيف من حدة هذه الأزمة في انتظار تدعيم نسق التلاقيح، مشيرا إلى رفع أكثر 1100 مخالفة يومية تتعلق بعدم التقيد بلبس الكمامةومن جهتها دعت المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء مشيرقي محفوظ إلى الاقبال على التلقيح ضد فيروس "كورونا"، مضيفة ان 70 بالمائة من متساكني الجهة لم يقوموا بعملية التسجيل ولم تتجاوز نسبة الأشخاص المسجلين الذين استجابوا للإرساليات الداعية للتلقيح 30 بالمائةوبخصوص تغيير مقر مركز التلقيح بنابل، أوضحت المشيرقي ان الإدارة الجهوية للصحة أجبرت على تغيير مكان عملية التلقيح من مسرح الهواء الطلق إلى مدرسة علوم التمريض التابعة لوزارة الصحة على إثر مراسلة من بلدية نابل تطلب بمغادرة المكان في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جوان الفارطوقالت إن الوضع الصحي بالجهة "دقيق ودقيق جدا" باعتبار تجاوز الحالات النشيطة الحاملة للفيروس عتبة 9 آلاف حالة، داعية الموطنين للالتزام بالحجر الصحي وبالإجراءات الوقائية بهدف التقليص من انتشار العدوىوأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس "كورونا" والبالغ عددها 2213 تحليلا عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب30 بالمائة، وذلك وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بنابلويرتفع بذلك مجموع الحالات النشيطة إلى 9089 حالة من بين 34836 إصابة مكتشفة منذ بداية الجائحة في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي 24841 حالة، وبلغ عدد الوفيات 913 حالة وفاة على إثر تسجيل 8 حالات وفاة يوم امس الجمعة تتراوح أعمارهم بين 44 و92 سنةوارتفع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ليبلغ 242 حالة حيث بلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش 120 بالمائة بالقطاع العام و67 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 104 بالمائة بالقطاع العام و200 بالمائة بالقطاع الخاص .