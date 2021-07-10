منوبة : الاحتفاظ بسبعة أشخاص منهم اصحاب فضائي أفراح ومقهى وإيقاف حفلي زفاف بالقوة العامة ( والي منوبة)

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أكّد والي منوبة محمد شيخ روحه ، أنّه تمّ مساء أمس الاحتفاظ بسبعة اشخاص منهم أصحاب مقهى وفضائي أفراح في بمنوبة ووادي الليل من أجل مخالفة التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي وفق مقتضيات الفضل 312 من المجلة الجزائية.يأتي ذلك بعد حملة مراقبة كانت بإشرافه ، اقتحمت فيها وحدات الامن الوطني بمنطقة الامن الوطني بمنوبة ، حفل زفاف بأحد الفضاءات الخاصة بمدينة منوبة أين تمّ إيقاف صاحبها وطرد جميع الحاضرين بالقوة العامة بسبب مخالفة قرار منه الحفلات وحظر الجولان، وفق تصريح الوالي لــ(وات).وفي معتمدية وادي الليل ، داهمت وحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة مقهى مخالفا لإجراءات حظر الجولان وبصدد استعمال النرجيلة (الشيشة) حيث تم إيقاف خمسة أشخاص منهم صاحب المقهى وعملة وزبائن وحجز ستّ قوارير شيشة ومعدات .كما شملت المداهمة في وادي الليل أيضا قاعة أفراح أين تم إيقاف صاحبها بعد تعمّده مخالفة قراري منع الحفلات وحظر الجولان مع طرد المدعوين الى الحفل.واكد اشيخ روحه ، أنه سيكون بالمرصاد لكل المستهترين بالصحة العامة ، والذين قد يتسبّبون في انتشار العدوى خاصة في ظل الوضعية الوبائية بالجهة، وانه لا يتوانى عن تطبيق القانون ، ومواصلة تنفيذ الاجراءات الصارمة في الغرض.