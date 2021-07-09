اجتماع مرتقب الاثنين المقبل للجنة الاقليمية لولايات تونس الكبرى

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أفاد والي منوبة، محمد شيخ روحه، مساء الجمعة "وات"، بأن اللجنة الإقليمية لولايات تونس الكبرى، التي تضم ولاة تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، ستنعقد صبيحة الاثنين المقبل بمقر ولاية منوبة، لتقييم الاجراءات الوقائية المتخذة في القرارين المشتركين الصادرين بتاريخ 30 جوان المنقضي و06 جويلية 2021، واتخاذ تدابير إضافية، حسب ما ما يقتضيه تطور الحالة الوبائية.وأضاف أن الجلسة، التي قد يعقبها الإعلان عن اجراءات جديدة، ستشارك فيها لجان مصغرة للّجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالولايات الأربع، وتضم المديرين الجهويين للصحة وللحماية المدنية.وتأتي الجلسة تفعيلا للفصل الصادر بالقرار المشترك بتاريخ 30 جوان المنقضي، والقاضي بالابقاء على اللجنة الإقليمية في حالة انعقاد دائم، لتقييم التدابير وسير تنفيذها، ومتابعة تنفيذ الاجراءات واتخاذ التدابير عند الاقتضاء.يذكر أن القرارات المتخذة وفق البلاغين المشتركين، تمثلت في منع تنقل جميع انواع العربات ابتداء من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 10 جويلية الى غاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 12 جويلية، إضافة إلى توفير نقاط لبيع الأضاحي تستجيب لشروط البروتوكول الصحي، وتعليق الأسواق الأسبوعية في الفترة الممتدة بين 07 و14 حويلية.كما تشمل تلك القرارات منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة، وتعليق كافة التظاهرات، ومنع ارتياد دور العبادة ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والمطاعم والاقتصار على الفضاءات الخارجية، على أن ترفع الكراسي ويمنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة الرابعة مساء، مع مواصلة منع استعمال الشيشة وورق اللعب وتحديد طاقة استيعاب المطاعم السياحية بنسبة 30 بالمائة.