صفاقس- كوفيد 19: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقترح حظرا صحيا شاملا بأسبوع بمعتمديات صفاقس الكبرى بداية من الأحد

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اقترحت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية صفاقس، على اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا"، إقرار حظر صحي شامل بمعتمديات صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة وساقية الزيت وساقية الداير)، بداية من الأحد القادم لمدة أسبوع قابل للتمديد.ورفعت اللجنة هذا الاقتراح في اجتماع عقدته عن بُعد بعد ظهر اليوم الجمعة خصصته لمتابعة تطورات الوضع الوبائي المتعلق بوباء "كوفيد 19"، والذي اتسم بالخصوص، بعودة الفيروس للانتشار من جديد، وارتفاع عدد الإصابات خاصة بمعتمديات صفاقس الكبرى، التي بلغ معدل الإصابات فيها 390 إصابة لكل مائة ألف ساكن، في حين شهدت صفاقس المدينة ارتفاع هذا المعدل إلى 630 حالة.ودفعت خطورة الوضع وتسارع وتيرة الإصابات اللجنة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات الأخرى، مثل إقرار الحجر الصحي الموجه بمعتمدية منزل شاكر، حيث بلغت نسبة الحالات 212 لكل 100 ألف ساكن، وذلك ابتداء من يوم السبت 10 جويلية 2021 إلى غاية يوم الجمعة 23 جويلية 2021.كما دعت اللجنة رؤساء البلديّات إلى "منع انتصاب نقاط بيع الأضاحي في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران بكامل مرجع النظر الترابي لولاية صفاقس"، و"التنسيق مع وسائل الإعلام لمواكبة عمليات المراقبة والتحسيس بوجوب تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لمجابهة تواصل انتشار فيروس كوفيد-19".وقدم المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، في مستهل الاجتماع عرضا حول الوضع الصحي بالجهة واستعدادات المؤسسات الإستشفائية لتوفير الخدمات الصحية للتكفل بمرضى "كورونا"، وذلك بتركيز وحدات إنعاش وأسرة أوكسيجين إضافية وحملات التقصي النشيط بالمناطق والمعتمديات في كامل مرجع نظر الولاية.