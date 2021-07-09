أطباء القطاع الخاص بصدد التنظم للتطوع في المستشفيات الميدانية بطلب من وزارة الصحة

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أفاد رئيس النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، اليوم الجمعة، أن أطباء القطاع الخاص بصدد التنظم للتطو والعمل في المستشفيات الميدانية بالجهات التي تشهد انتشارا حادا لفيروس كوروناوأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه البادرة جاءت بطلب من وزارة الصحة لمعاضدة مجهودات القطاع العام.ولفت الى أن توزيع عمل أطباء القطاع الخاص للعمل بالمستشفيات الميدانية سيكون حسب الجهة التي يعمل فيها الطبيب ويتوفر بها مستشفى ميدانيا ويتم تقسيم العمل حسب جداول تداول بين أطباء القطاع العام والخاص.واعتبر، في ذات السياق، أن الإطارات الطبية وشبه طبية تعيش حالة من الاجهاد وسط موجة حادة لانتشار فيروس كورونا لم تشهدها البلاد من قبل.وندّد بشدة تجاوز الإجراءات الصحية والترخيص لاقامة تظاهرات في ظل وضع صحي صعب وهو ما من شانه ان يعطي مثالا سيئا لعموم المواطنين في التقيد بالإجراءات الوقائية.وأضاف أن التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية يمس من معنويات الإطارات الطبية وشبه الطبية في مجابهة الجائحة والذين خسروا العديد من الضحايا.ودعا رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، الى القيام بجهود ديبلوماسية للتسريع في جلب اللقاحات تفاديا للحلات الخطرة التي يمكن ان تسجل في صفوف المواطنين.كما أوصى المواطنين الى التقيد بالإجراءات الوقائية في ظل بطء نسق الحملة الوطنية للتلقيح، داعيا الى الحزم في التطبيق.