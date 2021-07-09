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سليانة: وحدات الحرس الوطني تتدخل لإيقاف حفل زفاف بمنطقة حانوت مرزوق من معتمدية سليانة الجنوبية

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 15:27 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - تدخلت وحدات الحرس الوطني التابعة لمركز الحرس الوطني بسليانة الجنوبية، ليلة أمس الخميس، بمنطقة حانوت مرزوق، التابعة لمعتمدية سليانة الجنوبية، لإيقاف حفل زفاف بالمنطقة، وفق ما أكده مصدر من الحرس الوطني ل(وات)

وأضاف ذات المصدر أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحب الحفل وحجز مضخمات الصوت


يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أعلنت مؤخرا التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل المعتمديات ومنع كافة التظاهرات والإحتفالات لمدة أسبوع آخر


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