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تنصيب سهام مباركي بن سلطان على رأس شركة تونس للطرقات السيّارة (وزارة التجهيز)

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 16:54 قراءة: 0 د, 22 ث
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،الجمعة،عن تنصيب سهام مباركي بن سلطان على رأس شركة تونس للطرقات السيارة خلفا للمدير العام السابق عبد الحميد بوقديدة.

يذكر أن مجلس نوّاب الشّعب قد صوت يوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة عدد 130 لسنة 2020 بقيمة 170 مليون دينار وستسهم هذه العمليّة في تمكين الشركة من تمويل مشاريع الطرقات السيّارة المكلفة بانجازه

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