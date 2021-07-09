الخطوط التونسية تعلن عن تبسيط إجراءات شحن المعدات والتجهيزات الطبية من قبل جمعيات بالخارج

أعلنت الخطوط التونسية،الجمعة، عن تبسيط الإجراءات، التّي أعلنت عنها سابقا بخصوص شحن المعدات والتجهيزات الطبيّة من قبل جمعيّات بالخارج، وذلك بالاستغناء عن الوثائق المطلوبة في مذكّرتها الأولى والإكتفاء فقط بالموافقة المكتوبة من قبل السفارة المعنية أو ديوان التونسيين بالخارج.



وكانت الإدارة العامة للخطوط التونسية قد أصدرت يوم، 5 جويلية 2021، مذكرة عمل بخصوص شحن المعدّات والتجهيزات الطبّية من قبل الجمعيّات بالخارج والموجّهة إلى وزارة الصحّة أو الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة كوفيد-19، وفي إطار حرص الناقلة الوطنية على الإسهام في هذا العمل الإنساني. كما أقرت الناقلة الوطنية بالنسبة للأفراد الراغبين في المساهمة في هذا المدّ التضامني الوطني وفي هذا الظرف الإستثنائي، تخفيضا بنسبة 50 بالمائة على تسعيرة الأمتعة الخاصّة بالمعدات الطبية.





